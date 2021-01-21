Бывшего хоккеиста нашли мертвым под Петербургом

В доме во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело бывшего хоккеиста Станислава Агафонова, передает телеканал "360". Спортсмен не выходил на связь в течение нескольких дней. Проведать его приехал знакомый. Увидев, что в доме горит свет, но дверь заперта, он проник в жилище товарища через окно. Внутри он увидел бездыханного друга, а рядом с ним – ложку, шприцы и белое вещество. Прибывшие на место ЧП позже сотрудники полиции зафиксировали также след пены вокруг рта погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

