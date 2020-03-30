Названа новая дата проведения летней Олимпиады

Власти Японии договорились с Международным олимпийским комитетом (МОК) о переносе летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 2020 году. Соревнования пройдут на год позже, сообщает телеканал "Царьград".
По данным местных СМИ, точная дата начала Олимпиады – 31 июля 2021 года. Напомним, что спортивный турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в таких условиях проведение Игр не представляется возможным.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко