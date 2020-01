Следом за Евгенией Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Елизаветы Туктамышевой из России

Свое заявление он сделал в "Твиттер". По его словам, из-за ужасающего уровня на чемпионате Канады в женском катании многие российские фигуристки должны изучить семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них канадские корни.

"Елизавета Туктамышева, а? Если бы количество заявок для стран не было ограничено, и Туктамышева, Загитова и Медведева также имели возможность выступить там, то россиянки заняли бы все первые шесть мест на чемпионате Европы. А возможно, и больше", – написал Херш в соцсети. Отметим, что сейчас в Канаде живет другая российская фигуристка, Евгения Медведева, выступающая за Россию.

Напомним, ранее Елизавета Туктамышева представила новый образ на чемпионате России. 23-летняя фигуристка выступила под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters – Destination Calabria и явила себя публике в образе героини популярного клипа.

With the abysmal level of women’s skating at the Canadian Championships, a lot of Russian women figure skaters should start searching family history to see if they have any Canadian ancestors. Lizette Tuktsmyshevois? Eh?