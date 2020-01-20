Следом за Евгенией Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Елизаветы Туктамышевой из России

Известный канадский журналист Филип Херш сделал неожиданное предложение Елизавете Туктамышевой. Он допустил, что для улучшения уровня чемпионата страны по фигурному катанию российским спортсменкам необходимо давать местные паспорта.

Свое заявление он сделал в "Твиттер". По его словам, из-за ужасающего уровня на чемпионате Канады в женском катании многие российские фигуристки должны изучить семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них канадские корни.

"Елизавета Туктамышева, а? Если бы количество заявок для стран не было ограничено, и Туктамышева, Загитова и Медведева также имели возможность выступить там, то россиянки заняли бы все первые шесть мест на чемпионате Европы. А возможно, и больше", – написал Херш в соцсети. Отметим, что сейчас в Канаде живет другая российская фигуристка, Евгения Медведева, выступающая за Россию.

Напомним, ранее Елизавета Туктамышева представила новый образ на чемпионате России. 23-летняя фигуристка выступила под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters – Destination Calabria и явила себя публике в образе героини популярного клипа.

With the abysmal level of women’s skating at the Canadian Championships, a lot of Russian women figure skaters should start searching family history to see if they have any Canadian ancestors. Lizette Tuktsmyshevois? Eh? — Philip Hersh (@olyphil) 18 января 2020 г.

В своем номере Елизавета Туктамышева использовала музыкальные инструменты: трубу, литавры и барабан. На национальном первенстве звезда льда заняла четвертую строчку.