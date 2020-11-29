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Спорт
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни

Туктамышева раскрыла тайну личной жизни

Елизавета Туктамышева. Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чемпионка Европы – 2015 в свои 23 года уже и забыла, как выглядят настоящие мужчины. Если верить словам Елизаветы Туктамышевой, то она абсолютно свободна и открыта для новых знакомств. Однако на ее горизонте все никак не появится достойный ухажер.
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Российская фигуристка впервые заговорила в подробностях о личной жизни. Несмотря на то, что молодая спортсменка постоянно окружена толпами поклонников, она до сих пор не может встретить завидного жениха.

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Елизавета Туктамышева признается, что не ощущает себя одинокой. Девушка увлечена профессиональной карьерой и личностным ростом. Похоже, что в ее графике явно нет места для бурных романов и непродолжительных романтических встреч.

"Без любви нет счастья, вдохновения, желания. Забота, понимание – это все об этом. Да, я одна. Но ощущаю себя хорошо. Приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо", – подытожила фигуристка.

Туктамышева добавила, что сейчас особенный период, когда у людей нет желания лишний раз контактировать с кем-либо. Из-за бушующей пандемии коронавируса спортсменка перестала появляться в общественных местах.

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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Таким образом Елизавета заботится о своих близких, которые с легкостью могут подцепить заморскую заразу. Остается только гадать, встретит ли Туктамышева принца на белом коне. Или же это будет Олимпийский чемпион без статного животного, но в белых коньках?

Автор: 29 ноября 2020, 06:47 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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