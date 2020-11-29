Туктамышева раскрыла тайну личной жизни

Российская фигуристка впервые заговорила в подробностях о личной жизни. Несмотря на то, что молодая спортсменка постоянно окружена толпами поклонников, она до сих пор не может встретить завидного жениха.
Елизавета Туктамышева признается, что не ощущает себя одинокой. Девушка увлечена профессиональной карьерой и личностным ростом. Похоже, что в ее графике явно нет места для бурных романов и непродолжительных романтических встреч.
"Без любви нет счастья, вдохновения, желания. Забота, понимание – это все об этом. Да, я одна. Но ощущаю себя хорошо. Приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо", – подытожила фигуристка.
Туктамышева добавила, что сейчас особенный период, когда у людей нет желания лишний раз контактировать с кем-либо. Из-за бушующей пандемии коронавируса спортсменка перестала появляться в общественных местах.
Таким образом Елизавета заботится о своих близких, которые с легкостью могут подцепить заморскую заразу. Остается только гадать, встретит ли Туктамышева принца на белом коне. Или же это будет Олимпийский чемпион без статного животного, но в белых коньках?
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