Известный советский фигурист умер от страшной болезни

Умер мастер спорта, заслуженный тренер СССР Игорь Москвин. Ему был 91 год. Он скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.
Москвин катался с Майей Беленькой, с которой три раза выигрывал чемпионат СССР. Став тренером, он взрастил пару олимпийских чемпионов Людмила Белоусова / Олег Протопопов, Игоря Бобрина, а также свою жену Тамару Москвину, которая потом тоже стала тренером. Ранее она комментировала решение российской фигуристки Алины Загитовой завершить карьеру на льду.
Вдова фигуриста сообщила, что по некоторым причинам прощания с ним не будет.
"Прощания не будет, к сожалению. Останки в связи с определенными обстоятельствами нам отдадут только в конце недели", – приводит ТАСС ее слова.
До последнего Игорь Москвин посвящал себя всего фигурному катанию. Спорт был для него всем. Он часто приезжал на лед. Всегда рад был помочь советом и интересной идеей.
Москвин был первопроходцем в СССР, который в 1956-м принял участие в состязаниях международного класса – чемпионате Европы.
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