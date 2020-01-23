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Спорт

Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей

Арина Соболенко. Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Знаменитая белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась в полицию из-за происков злопыхателей. Девушку затравили в социальных сетях.
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Недавно первая ракетка Белоруссии проиграла в первом круге Australian Open. Ее соперницей была испанка Карла-Суарес Наварро. Из-за провала на девушку обрушился шквал критики.

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Один из пользователей социальной сети "Инстаграм" написал в адрес спортсменки оскорбительный комментарий. Он позволил себе не только нелицеприятные слова в адрес Арины, но и упомянул о смерти ее отца.

Такое поведение возмутило Соболенко. Она сообщила подписчику, что уже подала заявление в полицию. Кроме того, теннисистка пригрозила пользователю встречей с белорусским дзюдоистом, двукратным серебряным призером чемпионата Европы Никитой Свиридом, передает RT.

Однако от новых происков злопыхателей Арину это не спасло. Один из поклонников поинтересовался, зачем спортсменка пытается раздуть скандал. "Зачем разводить грязь на ровном месте? Научись играть. Трать время на теннис, а не на заявления в полицию и подписку на друзей дзюдоистов", – высказался комментатор.

Напомним, ранее Соболенко уже подвергалась травле со стороны общественности. Зрители на арене Рода Лэйвера в Мельбурне чуть не сорвали соревнование. Они начали передразнивать белорусскую теннисистку во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Автор: 23 января 2020, 12:58

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