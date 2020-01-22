Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Спортсмен проведет семь суток за решеткой.
Емельяненко должен был готовиться к поединку в поселке Супсех. По данным сайта "Комсомольская правда", боец решил немного расслабиться, но не рассчитал силы. В итоге пьяный спортсмен, который стал шуметь в общественном месте, загремел в полицию. "За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток", – сообщил источник в правоохранительных органах.
В марте 2019 года суд арестовал Александра Емельяненко за неповиновение полиции в Кисловодске. Боец вступил в конфликт с сотрудниками службы эвакуации, которые собирались увезли его золотой Mercedes.
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