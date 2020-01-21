"Он очень изменился": врач раскрыл подробности о состоянии Шумахера

Итальянский нейрохирург Никола Аччари рассказал о состоянии немецкого гонщика Михаэля Шумахера. По словам медика, спортсмен кардинально изменился после травмы.
"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет", – цитирует Аччари Life.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер споткнулся во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Врачи диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму. Гонщика временно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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