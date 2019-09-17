Российскую биатлонистку дисквалифицировали из-за допинга

Российскую биатлонистку Маргариту Васильеву отстранили от участия в соревнованиях на 18 месяцев. Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости.
Спортсменка должна будет вернуть все призовые деньги, которые она заработала после нарушения. Напомним, в прошедшем сезоне биатлонистка приняла участие в двух этапах Кубка мира. За эти соревнования Васильева получила 1 тысячу евро, передает ТАСС.
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