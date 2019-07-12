Известный футболист объявил о завершении карьеры

Английский футболист Питер Крауч объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он рассказал в Twitter.
Питер Крауч отметил, что принял такое серьезное решение после долгих размышлений. "Наша замечательная игра дала мне все. Я очень благодарен всем, кто помог мне в неё попасть и так долго в ней оставаться", – цитирует спортсмена Life.ru.
Напомним, Питер Крауч выступал в составе "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Саутгемптона" и "Портсмута". Вместе с клубом "Ливерпуль" он завоевал Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Англии.
Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Звезду лечила девушка с "третьим глазом"
Трамп заявил, что видел произошедшее лично
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Обязательно ли играть свадьбу?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Страпон
Как назвать собаку?
Хочу забеременеть в тайне от него
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.