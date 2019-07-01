Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из московского "Спартака". В грозненской команде, по словам Дениса, его встретили нормально, атмосфера дружеская. Многие игроки "Ахмата" Глушакову знакомы. "Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", – рассказал футболист.
Город Грозный Денису Глушакову понравился. Футболист отмечает, что за последние пять-семь лет здесь многое изменилось. Теперь это город европейского уровня, признал бывший спартаковец в интервью пресс-службе клуба "Ахмат".
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