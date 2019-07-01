Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком
На снимке чемпионка устроилась в саду на диване с раскинутыми ногами. На фоне виднеется огромное джакузи. На звезде спорта раздельный бикини цвета хаки и солнцезащитные очки. "SOS", – написала Вирер под фото, подразумевая слишком высокую температуру воздуха.
Горячий кадр вызвал бешеную реакцию. Он набрал более 63 тысяч лайков. Подписчики, как одержимые, начали заваливать Доротею комплиментами. "Огонь", "Богиня", "Какая фигура", – восторгались фолловеры.
"Эта красавица даже летом вызывает интерес к биатлону", – отметил верный поклонник.
Как сообщает "Экспресс газета", среди всех фанатов-мужчин итальянка выделяет именно российских. По словам Вирер, наши соотечественники регулярно предлагают ей руку и сердце, хотя всем известно, что она состоит в официальном браке.
Отметим, в 2015 году 29-летняя биатлонистка вышла замуж за технического менеджера итальянской федерации зимних видов спорта – Стефано Коррадини. Супруг старше Вирер на 12 лет.
Напомним, Доротея является двукратным олимпийским бронзовым призером в смешанной эстафете. В 2019 году итальянская спортсменка стала чемпионом мира в масс-старте. Также девушка носит звание абсолютной чемпионки мира среди юниоров 2011 года.
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