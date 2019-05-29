Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука

В социальной сети появился непонятный документ с информацией о зарплате известного хоккеиста Ильи Ковальчука. Сумма, которую получал бывший игрок хоккейного клуба СКА, буквально повергла в шок всю общественность.



По данным этого документа, опубликованного на сайте "Ура.ру", зарплата Ильи Ковальчука, который играл в составе СКА с 2013 по 2018 год, составляла 25 миллионов рублей в месяц. На опубликованной справке присутствует логотип СКА, подпись и печать генерального директора главного бухгалтера клуба. Однако, шесть лет назад СМИ писали, что Ковальчук получает 10,3 миллиона долларов в год, что равно 329,6 миллионам в год и 24,7 миллионам рублей в месяц по курсу 2013 года.



Пресс-служба хоккейного клуба подлинность справки не подтвердила, указав на неясность данных и недостоверность источника.

Пользователей социальных сетей возмутила такая заоблачная зарплата звезды хоккея. Люди в комментариях задавались вопросом, за что именно получает подобные деньги человек, который просто играет в хоккей и развлекает публику. "Был бы клуб частный вопросов бы не было, а так плевок в рабочий класс...", "Вот это зарплата! Работаешь всю жизнь, и даже 25й части его месячной зарплаты не накопишь" – писали пользователи.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года Илья Ковальчук подписал контракт с хоккейным клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". Там годовая зарплата хоккеиста составляет 6,25 миллионов долларов или 393 миллиона рублей по курсу того времени.