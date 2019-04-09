Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь

Супруга игрока "Зенита" Катерина Кейру откровенно рассказала о расставании со спортсменом. По ее словам, после скандала Иван Новосельцев предлагал ей встретиться наедине, но она отказалась.

Жена футболиста заявила, что до сих пор так и не понимает, из-за чего произошел их разрыв. Также она в недоумении из-за того, что Иван Новосельцев не просто бросил ее беременную, но и переписал на третьих лиц все их совместное имущество.

По словам Катерины Кейру, супруг просто сбежал. Оказывается, один раз он все-таки вышел на связь с женой – 30 марта. "Давай встретимся, все обсудим. Только мое условие – тет-а-тет". Понимаете, да? Он не спросил: "Как ты себя чувствуешь?", "Все ли нормально с малышом?", "Нужна тебе какая-то помощь?". Нет, ничего подобного. Зато сразу начал ставить какие-то условия", – цитирует девушку "Советский спорт".

Но Катерина ответила Ивану Новосельцеву, что один на один встречаться не будет. Она призналась, что боится мужа. "Пусть со мной рядом будет кто-то из моих близких. Только для подстраховки – мало ли, что случится", – заявила она. Ведь девушка теперь не доверяет футболисту.

"Да. Я его боюсь… Что угодно… Поставить подножку. Толкнуть. Вроде как невзначай…", – поделилась страшными предположениями жена Ивана Новосельцева. Она считает, что ожидать теперь от спортсмена можно всего, что угодно.

После выпуска эфира "Пусть говорят" на Первом канале о ситуации в семье спортсмена Иван Новосельцев заблокировал Катерину Кейру и ее родных в соцсетях. Закрыл он свои страницы и от публичного доступа. "Ваня не прошел испытание деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал", – отметила супруга футболиста.