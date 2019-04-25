Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире (видео)
Инцидент с олимпийской чемпионкой произошел во время матча бразильской Суперлиги. Журналисты попросили Жаклин Карвалью прокомментировать игру между командами SESI из Сан-Паулу и "EMS Таубате".
Во время интервью волейболистка внезапно закрыла глаза и упала. По словам врача, Жаклин потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в волейбольном зале, пишет "Комсомольская правда".
Жаклин Карвалью – двукратная победительница Игр в составе сборной Бразилии. Кроме того, спортсменка дважды завоевала серебро на мировых первенствах.
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