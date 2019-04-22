Знаменитый тренер скончался в возрасте 83 лет

Чешский тренер по хоккею Лудек Букач ушел из жизни в возрасте 83 лет. Трагическую новость сообщили представители Международной федерации хоккея. Причина смерти пока не называется.

Под его руководством сборная Чехословакии заняла первое место на чемпионате мира в 1985 году. Спустя 11 лет Лудек Букач помог победить команде Чехии на мировом первенстве. В 2007 году специалист был введен в Зал славы Федерации хоккея, передает RT.