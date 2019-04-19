"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина пришла в негодование от показаний чиновника Дениса Пака в суде. Она надеется, что справедливость восторжествует, и спортсменов отпустят на свободу.

Накануне Дарья Валитова разместила в микроблоге в Instagram гневный пост. Она заявила, что на последнем заседании в суде потерпевшие дали показания, которые практически не отличались друг от друга и были "зачитаны по бумажке". "Все идет к тому, что им дадут реальный срок!" – написала возмущенная женщина.

Гражданская супруга Александра Кокорина назвала его оппонентов подлыми и мстительными людьми, которые сделают все, чтобы оклеветать других и "сломать судьбу молодым людям, семьям и детям". "Нет товарищи, это не совпадение. Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!" – сказала Дарья подписчикам.

Она признала, что футболисты перегнули палку, но подчеркнула: драка произошла спонтанно. Валитова добавила, что ей было тяжело слушать ложные показания. "От всего этого вранья у меня столько боли! Но я ничего не могу с этим сделать. Мы никто в этой системе", – отметила Дарья.

Она рассчитывает на освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева. "Надеюсь, суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более", – цитирует Валитову "ТВ Центр".