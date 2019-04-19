"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
Накануне Дарья Валитова разместила в микроблоге в Instagram гневный пост. Она заявила, что на последнем заседании в суде потерпевшие дали показания, которые практически не отличались друг от друга и были "зачитаны по бумажке". "Все идет к тому, что им дадут реальный срок!" – написала возмущенная женщина.
Гражданская супруга Александра Кокорина назвала его оппонентов подлыми и мстительными людьми, которые сделают все, чтобы оклеветать других и "сломать судьбу молодым людям, семьям и детям". "Нет товарищи, это не совпадение. Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!" – сказала Дарья подписчикам.
Она признала, что футболисты перегнули палку, но подчеркнула: драка произошла спонтанно. Валитова добавила, что ей было тяжело слушать ложные показания. "От всего этого вранья у меня столько боли! Но я ничего не могу с этим сделать. Мы никто в этой системе", – отметила Дарья.
Она рассчитывает на освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева. "Надеюсь, суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более", – цитирует Валитову "ТВ Центр".
Ведущая отмечает два года трезвости
Танцовщица натерла их на съемках шоу
Девушка произвела фурор на красной дорожке
Женщина предстала в неожиданном виде
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Алкаши
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Разница должна быть не меньше 7 лет
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?