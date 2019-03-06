Более 150 россиян выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в ОАЭ

С 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В них примут участие 154 российских атлета из 27 регионов страны.



Более семи тысяч атлетов из 190 стран будут состязаться в 24 видах спорта, отметили в пресс-службе Специальной Олимпиады России. Наша команда – одна из самых многочисленных. "Российская делегация в этом году получила квоту на 211 мест, из которых 154 спортсмена – из 27 регионов нашей страны", – отметил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.



Наши атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. Среди них - легкая атлетика, плавание, боулинг, баскетбол, бадминтон, велоспорт, футбол, спортивная и художественная гимнастика. Также пройдут состязания по конному спорту, дзюдо, гандболу, пауэрлифтингу, гребле на байдарках, скоростному бегу на роликовых коньках, теннису и настольному теннису, волейболу и парусному спорту.

Участвовать в соревнованиях будут атлеты от 15 лет и старше. Самому опытному спортсмену 52 года. Он будет представлять российскую сборную в игре по бочче.

Россияне традиционно успешно выступают на Всемирных играх Специальной Олимпиады. Наши атлеты всегда завоевывают большое количество наград высшей пробы. Впервые россияне участвовали в Играх в 1993 году и после этого не пропускали ни одной Специальной Олимпиады.

Этот год для Специальной Олимпиады России юбилейный. Ровно 20 лет назад была создана общероссийская благотворительная организация помощи инвалидам с ментальными нарушениями. Ее основная задача – при помощи физкультуры и спорта помочь адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе.