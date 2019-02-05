Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома

Бракоразводный процесс пары длится уже несколько месяцев. Спортсмен Денис Глушаков отказался от спора за детей и взыскания алиментов с Дарьи, но с имуществом пока не готов так же быстро расстаться. Поводом для нового скандала стал семейный особняк в Истре.

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