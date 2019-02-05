Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
Несколько лет назад супруги приобрели роскошный загородный дом площадью 550 квадратных метров. Дарья рассказала, как обустраивала особняк. "Я все в этот дом сама покупала, каждую детальку. Даже за границу летала, чтобы на кое-каких вещах сэкономить", – вспомнила она.
После того как они подали на развод, Денис Глушаков переписал дом на мать и собрался выставить его на продажу. Дом оценивается в 300 миллионов рублей. Адвокат супруги капитана "Спартака" выступил против этого решения и потребовал, чтобы особняк был включен в список совместно нажитого имущества. Однако суд по неизвестной причине отказался удовлетворить эту просьбу.
Позже спортсмен передумал продавать особняк. По
словам Дарьи, в доме живет новая возлюбленная футболиста. "Я
видела, что в доме живет другая женщина, еще когда приезжала вещи забирать. Конечно,
мне больно и обидно!" – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, что разлад в отношениях Дениса Глушакова и его жены случился в конце прошлого года. Дарья обвинила супруга в том, что он изменил ей. Спортсмен отрицает это. Он уверен, что бывшая возлюбленная пытается испортить ему репутацию по указу "заинтересованных лиц".
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