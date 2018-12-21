Глушаков открыл Малахову шокирующую правду о жене
Первым делом спортсмен прокомментировал аудиозапись, где он якобы, не выбирая выражений, угрожает своей супруге Дарье. Некто голосом Глушакова обещает оставить ее без алиментов.
"Мне стыдно, потому что, в свои тридцать один год, моя мама спрашивала у меня, откуда я знаю такие слова. Она до этого не слышала, как я ругаюсь. По аудио, если можно заметить, есть нарезки, потому что там есть "вы", "вас" – это не просто так все сказано. Из контекста вырванные фразы, слова. Это просто нарезали и слепили", – признался Денис Малахову.
Глушаков полагает, что против него ведется информационная война. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц.
"Я понимаю, что она неглупая и знает, чего она хочет, с какой целью она это все делает. Но одна она бы это все не делала. У нее есть люди, которые ей помогают. Они хотят меня разуть, забрать все, что я имею, а потом все отобрать у Дарьи", – рассказал футболист.
Спортсмен считает, что есть люди, которые не смогли заработать на его контракте со "Спартаком". Сильные мира сего теперь держат обиду. "Она – игрушка. Кто-то сидит и управляет джойстиком. Я думаю, что ей просто мозг запутали, запудрили", – рассудил Глушаков.
Денис рассказал, что испытывает сильнейшее давление: его прессуют на стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжело концентрироваться на игре. Глушаков отметил, что в команде его поддерживают, коллеги на его стороне. "Я с Дарьей не воюю, мне обидно за предательство, которое она совершила", – добавил он.
Ведущий Андрей Малахов попросил прокомментировать видео, которое несколько месяцев назад появилась в Сети. На скандальной записи Дарья застает своего супруга в бане с другой девушкой.
Денис отметил, что эти кадры появились в интернете не просто так. Это часть информационной кампании по его уничтожению: "За мной следили, знали, где я, с кем я, в каком я срубе. Она туда шла специально за компроматом". Футболист утверждает, что его соцсети были взломаны, а телефон прослушивался.
Глушаков рассказал, что незнакомка в бане - это его подруга, которая помогала ему с разводом. "Это девушка, которую я знаю с 13 лет. На тот момент этот человек мне помог найти адвокатов. Я встретился там, потому что мне надо было, чтобы меня никто не видел", – сообщил спортсмен.
Также Глушаков отметил в интервью, что его злят разговоры о якобы баснословных богатствах футболистов. Денис уверил, что зарабатывает честно. "Не надо считать чужие деньги. Где вы были, когда я в десять лет с сумкой по Казанскому вокзалу бегал? Ехал один в поезде, когда вы сидели дома у мамы кушали булочки", – заметил спортсмен.
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