Глушаков открыл Малахову шокирующую правду о жене

Денис Глушаков впервые после начала скандального бракоразводного процесса решился на откровенное интервью. Футболист стал гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Первым делом спортсмен прокомментировал аудиозапись, где он якобы, не выбирая выражений, угрожает своей супруге Дарье. Некто голосом Глушакова обещает оставить ее без алиментов.

"Мне стыдно, потому что, в свои тридцать один год, моя мама спрашивала у меня, откуда я знаю такие слова. Она до этого не слышала, как я ругаюсь. По аудио, если можно заметить, есть нарезки, потому что там есть "вы", "вас" – это не просто так все сказано. Из контекста вырванные фразы, слова. Это просто нарезали и слепили", – признался Денис Малахову.

Глушаков полагает, что против него ведется информационная война. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц.

"Я понимаю, что она неглупая и знает, чего она хочет, с какой целью она это все делает. Но одна она бы это все не делала. У нее есть люди, которые ей помогают. Они хотят меня разуть, забрать все, что я имею, а потом все отобрать у Дарьи", – рассказал футболист.

Спортсмен считает, что есть люди, которые не смогли заработать на его контракте со "Спартаком". Сильные мира сего теперь держат обиду. "Она – игрушка. Кто-то сидит и управляет джойстиком. Я думаю, что ей просто мозг запутали, запудрили", – рассудил Глушаков.

Денис рассказал, что испытывает сильнейшее давление: его прессуют на стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжело концентрироваться на игре. Глушаков отметил, что в команде его поддерживают, коллеги на его стороне. "Я с Дарьей не воюю, мне обидно за предательство, которое она совершила", – добавил он.

Ведущий Андрей Малахов попросил прокомментировать видео, которое несколько месяцев назад появилась в Сети. На скандальной записи Дарья застает своего супруга в бане с другой девушкой.

Денис отметил, что эти кадры появились в интернете не просто так. Это часть информационной кампании по его уничтожению: "За мной следили, знали, где я, с кем я, в каком я срубе. Она туда шла специально за компроматом". Футболист утверждает, что его соцсети были взломаны, а телефон прослушивался.

Глушаков рассказал, что незнакомка в бане - это его подруга, которая помогала ему с разводом. "Это девушка, которую я знаю с 13 лет. На тот момент этот человек мне помог найти адвокатов. Я встретился там, потому что мне надо было, чтобы меня никто не видел", – сообщил спортсмен.

Также Глушаков отметил в интервью, что его злят разговоры о якобы баснословных богатствах футболистов. Денис уверил, что зарабатывает честно. "Не надо считать чужие деньги. Где вы были, когда я в десять лет с сумкой по Казанскому вокзалу бегал? Ехал один в поезде, когда вы сидели дома у мамы кушали булочки", – заметил спортсмен.