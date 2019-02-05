Жесткое падение Моуринью на льду попало на видео
Рефери Алексей Раводин вручил важному гостю шайбу, тот вбросил ее. Однако после этого зацепил ногой ковровую дорожку, не удержал равновесие и упал на лед, пишет Пятый канал.
Португальцу помогли подняться игроки, проводив его с площадки, сообщает телеканал "360". Видео жесткого падения Моуринью успело облететь соцсети и мировые СМИ.
В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". В настоящее время он не работает.
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