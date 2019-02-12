Молодой олимпийский чемпион погиб при катании на лыжах

Умер 30-летний олимпийский чемпион по академической гребле Максимилиан Райнельт. Знаменитый спортсмен погиб на горнолыжном курорте недалеко от Санкт-Морица, где отдыхал с невестой.
Спасательные службы и медики были экстренно вызваны на место ЧП. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы, передает Пятый канал.
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