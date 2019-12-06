"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи

Не так давно стало известно, что семью знаменитого хоккеиста Никиты Зайцева обвинили в похищении детей от брака с Маргаритой Готовцевой. Сегодня женщина опубликовала официальное заявление и взмолилась о помощи.

Скандал, по всей видимости, продолжает набирать обороты. Маргарита рассказала подписчикам, что она уже написала несколько обращений в различные инстанции, однако прошло 12 дней, а расследование так и не началось. Кроме того, бывшая супруга Зайцева опубликовала видео, на котором хорошо видно, как трое рослых мужчин похищают девочек и тащат в машину.

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"Видит Бог, я не хотела чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей "семье". Я думаю, это видео не нуждается в комментариях... но меня до сих пор трясет! Вот уже 12 дней я не знаю где мои девочки, не знаю с кем они!! Ведь их папа находится не в России!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написала женщина на личной странице в социальной сети "Инстаграм".

Маргарита отметила, что она надеется на помощь спецслужб. Тем не менее, пока местонахождение детей не известно.

"Умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа!! 12-ый день стоят в ушах их плач и крики "мама, мама, не хочу, помогите", вся эта картина... их ручки, протянутые ко мне, и мое чувство бессилия против трех взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину..." – добавила экс-супруга хоккеиста.

Она отметила, что инцидент стал настоящим актом варварства. По ее словам, лихие 90-е закончились, однако беспредел остался. Кроме того, женщина подчеркнула, что против трех взрослых мужчин ни она, ни няня не смогли ничего сделать. Также она рассказала, что гувернантке порвали ухо при похищении малышек.

"Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру: Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!" – подытожила Маргарита.