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Спорт

Россияне упали лицом в грязь перед американцем

Дмитрий Алиев. Фото: www.globallookpress.com
В итальянском Турине стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Здесь собрались лучшие из лучших, взрослые и юниоры.
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5 декабря прошли соревнования среди мужчин-одиночников в короткой программе. Победу завоевал американский фигурист Нэйтан Чен. Он заработал за прокат 110,38 балла.

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На втором месте оказался спортсмен из Японии Юдзуру Ханю, набрав 97,43 балла. Тройку финалистов замкнул француз Кевин Аймоз с 96,71 баллом.

Россия, как мы видим, в тройку лидеров не попала. Наши соотечественники Дмитрий Алиев и Александр Самарин набрали 88,78 и 81,32 баллов. С такими результатами фигуристы заняли четвертое и пятое места соответственно.

Теперь вся надежда только на девушек, которые выходят на лед уже сегодня, 6 декабря. Наши фигуристки неоднократно доказывали, что они самые лучшие, раз за разом занимая лидирующие позиции.

Отметим, именно российские спортсменки выиграли все этапы Гран-при. Такого успеха, чтобы на высшую ступень пьедестала почета все шесть раз поднимались представители только одной страны, не удавалось добиться еще никому, сообщает Первый канал.

6 декабря 2019, 12:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

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