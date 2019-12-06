Россияне упали лицом в грязь перед американцем

5 декабря прошли соревнования среди мужчин-одиночников в короткой программе. Победу завоевал американский фигурист Нэйтан Чен. Он заработал за прокат 110,38 балла.
На втором месте оказался спортсмен из Японии Юдзуру Ханю, набрав 97,43 балла. Тройку финалистов замкнул француз Кевин Аймоз с 96,71 баллом.
Россия, как мы видим, в тройку лидеров не попала. Наши соотечественники Дмитрий Алиев и Александр Самарин набрали 88,78 и 81,32 баллов. С такими результатами фигуристы заняли четвертое и пятое места соответственно.
Теперь вся надежда только на девушек, которые выходят на лед уже сегодня, 6 декабря. Наши фигуристки неоднократно доказывали, что они самые лучшие, раз за разом занимая лидирующие позиции.
Отметим, именно российские спортсменки выиграли все этапы Гран-при. Такого успеха, чтобы на высшую ступень пьедестала почета все шесть раз поднимались представители только одной страны, не удавалось добиться еще никому, сообщает Первый канал.
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