Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах

Фигуристка сделала откровенное признание. Елизавета Туктамышева рассказала о том, что ее вдохновляет.

22-летняя спортсменка, которую заслуженно называют одной из самых привлекательных и смелых российских фигуристок, поделилась мыслями о Великой Отечественной войне. Оказывается, ей импонируют идеалы, которым следовали наши деды и прадеды.

"Меня всегда вдохновляли те идеалы добра, справедливости, любви к Родине и близким, которые проявили наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны", – цитирует Елизавету Туктамышеву RT. Она отметила, что говорит о Дне Победы сейчас потому, что в Москве дали старт работе организаторы Года памяти и славы.

Молодая звезда льда добавила, что спортсменам иногда приходится преодолевать себя, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю людей во время войны. "Проекты Года памяти и славы пройдут по всей стране. Их идеи предложили молодые люди, для которых важно сохранить героическое наследие дедов и прадедов", – высказалась спортсменка в "Инстаграме".

Отметим, в нынешнем сезоне Елизавета Туктамышева не сумела выйти в финал серии Гран-при, заняв два третьих места на этапах в США и Китае. Также она завоевала два вторых места на "Челленджерах" в Финляндии и Италии.

Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Туктамышева поразила россиян новым трюком. Девушка идеально выполнила один из сложнейших элементов фигурного катания – четвертной тулуп.