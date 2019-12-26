Жена Шумахера прервала молчание после скандала

Жена немецкого автогонщика Михаэля Шумахера впервые за долгое время обратилась к болельщикам. Она рассказала поклонникам, что собирается запустить в соцсетях страницу KeepFightingMichael в поддержку супруга.
Таким образом Корианна Шумахер хочет напомнить пользователям, что "икона спорта жив". "Большие вещи начинаются с маленьких шагов. Вместе мы сильнее. Именно так объединенные силы движения KeepFighting помогают вдохновлять других людей", – цитирует ее РИА ФАН.
Напомним, в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму на горнолыжном курорте в Альпах. Во время катания на лыжах спортсмен упал и ударился головой о камень. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи ввели его в состояние искусственной комы.
С тех пор родственники редко делятся подробностями о гонщике. Менеджер Михаэля Шумахера обвинил Корианну в том, что она скрывает данные о самочувствии спортсмена. "Думаю, она боится, что я пойму правду, и люди обо всем узнают. Я твердо уверен, что Михаэль – боец. Если шанс есть, он им воспользуется", – заявил Вилли Вебер.
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