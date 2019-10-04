Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Российская гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой. 23-летняя спортсменка родила супругу, пловцу Александру Сухорукову, дочь. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях. В личном микроблоге девушка опубликовала фотографию, на которой новоиспеченный отец держит на руках малышку.
Напомним, Маргарита Мамун является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой Европы. В 2016 году спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Через год спортсменка объявила о завершении карьеры.
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