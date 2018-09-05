Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру, передает "Р-Спорт". "Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека", – отметил глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. Он добавил, что Виктор Ан принял решение не работать тренером в России.

