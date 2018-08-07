Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
Административные материалы дела составлены и переданы в суд, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. Принадлежащий футболисту "Краснодара" и сборной России BMW M5 First Edition в ночь на 1 августа врезался в дорожное ограждение на одной из улиц областного центра. Водитель не пострадал, но его автомобиль нуждается в серьезном ремонте.
Стражи порядка тогда же заявили, что Смолов о происшествии не сообщил и скрылся с места ДТП. Сам спортсмен в беседе с полицейскими заверил, что это он управлял автомобилем. Однако СМИ со ссылкой на источник из числа друзей футболиста сообщили, что его не было в автомобиле во время аварии – он дал машину покататься.
По данным краснодарской мэрии, ущерб от ДТП составил 58 611 рублей. Поврежденные дорожные ограждения будут отремонтированы за счет города, но потом администрация взыщет средства с виновника аварии.
Переданное в суд дело содержит материалы, составленные на основании статей о повреждении дорог или дорожных сооружений и невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Они предусматривают административный штраф, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, отмечает "Р-Спорт".
Dni.Ru писали о том, что капитан "Краснодара" может покинуть клуб в текущее трансферное окно. В контракте 28-летнего игрока нет опции выкупа, так что ФК может назначать любую цену. И ее уже озвучили: десять миллионов евро. Предполагают, что в приобретении форварда заинтересован "Локомотив".
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