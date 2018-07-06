В Сочи перед матчем сборной России случилась беда
Автомобилям пришлось плыть по потокам воды, с которыми не справилась ливневая канализация. Под водой частично оказался район Сочи - Адлер. В FIFA заявили, что непогода изменила расписание тренировок сборной Хорватии – спортсменам пришлось переместиться из Адлера на "Парк Арену" на Олимпийском проспекте.
Очевидцы рассказывают о десятках утонувших в лужах машин и публикуют видео с апокалиптическими пейзажами. Движение по главной улице города парализовано полностью, автомобили, которым удалось избежать потоков, четвертый час стоят в пробке.
Обильные осадки подтопили три участка федеральной автодороги А-147 Джубга-Сочи на пересечении улиц Ленина и Голубые Дали, Ленина и Гастелло, а также в районе привокзальной площади. Последствия ливня устраняются, пишет "Спорт-Экспресс".
В то же время, по данным МЧС по Краснодарскому краю, завтра тоже ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на сочинском стадионе "Фишт".
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