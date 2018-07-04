Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
По его словам, мы живем в сумасшедшем доме. По мнению Макаревича, ситуация перестает быть адекватной.
"Мне бы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески, чтобы это тоже в безумие не переходило", – цитирует музыканта Business FM. Он добавил, что все превращается "в какой-то бред".
При этом композитор признал, что порадоваться победе подопечных Станислава Черчесова все-таки нужно. "Проиграли – тоже не надо из этого делать трагедию мирового масштаба, – резюмировал Андрей Макаревич.
Отметим, что певец отличается резкими критическими высказываниями. Ранее музыкант рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон. По его словам, это стало причиной того, что "Почта России" не доставила долгожданную посылку.
Ранее бурное ликование болельщиков немного охладил и тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Он уверен, что праздновать пока нечего. При этом тренер подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится в четвертьфинале, много классных футболистов.
Как писали Dni.Ru,
Россия 1 июля обыграла сборную Испании и вышла в
четвертьфинал ЧМ-2018. 7 июля хозяйка ЧМ-2018 сыграет с Хорватией на стадионе
"Фишт" в Сочи.
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