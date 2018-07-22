"Челси" отказался продавать футболиста за 190 миллионов евро

Мадридский "Реал"
сделал предложение "Челси" о покупке Эдена Азара, сообщает Mirror. Испанский клуб готовы заплатить 190
миллионов евро.
Руководство "аристократов" не согласилось на сделку. Новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри не хочет отпускать игрока. Отмечается, что "Челси" намерен предложить хавбеку улучшенный контракт, повысив зарплату.
О том, как живет Примадонна, рассказал Николай Басков
Юморист погиб в уличной драке
Конфликт между ведущими популярной программы не утихает
Фотография певицы вызвала критику и зависть людей