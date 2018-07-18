Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста

Сотрудникам телеканала "Матч ТВ" после очередного эфира пришлось разнимать футбольных экспертов. Подрались бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков и журналист издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.

Редакция "СЭ" уже выразила возмущение и пообещала поддержку своему сотруднику, а поведение Кирьякова назвала недопустимым. Там отметили, что предоставляют трибуну самым разным людям из мира футбола. Всегда давали слово и Кирьякову, но после нападения на Рабинера этот человек для "СЭ" – персона нон грата.

"Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю", – сказано в заявлении "СЭ".

Инцидент произошел возле студии "Матч ТВ" – эксперты были приглашены в качестве гостей. Кирьяков спросил Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать, и ударил обозревателя по лицу. Драчунов пришлось растаскивать сотрудникам телеканала.

Возвращение к реалиям российского футбола получилось у меня своеобразным. После выступления в прекрасной студии Матч ТВ "Мяч" на Воробьевых горах, где мы с Александрами... https://t.co/ueRM6dBI4X — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 17 июля 2018 г.

Экс-главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков винит своего оппонента. "Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить", – цитирует его издание Sports.ru

Бывший футболист не желает повторять высказывания Рабинера, утверждая, что это сплошь нецензурные выражения. По словам Кирьякова, журналист сам на него бросался – оттуда и синяк под бровью. Кирьяков готов обсудить ситуацию, но первый шаг делать не собирается.