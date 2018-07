Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье

Уроженец Британии Джастин Уолли написал в своем Twitter, что пробыв в России 33 дня, он не столкнулся ни с проявлениями расизма, ни с агрессивными фанатами, ни с полицейским произволом. Более того, ему даже не пришлось давать взятки.

В подтверждение своих слов англичанин опубликовал фото с сувенирами, которые ему подарили россияне. "Британские медиа, разберитесь со своим дерьмом!", – заключил он.

Также мужчина отметил, что ни разу не сталкивался с актом насилия в России. При этом богатый опыт британца насчитывает множество стычек с агрессивными болельщиками во Франции, Польше и Нидерландах.

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH