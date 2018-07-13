"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола

Удачи нашей сборной на чемпионате мира воодушевили миллионы россиян. Депутаты от "Единой России" предложили сделать 22 октября Днем российского футбола.

Как сказал на пленарном заседании в четверг, 12 июля депутат Дмитрий Белик, день рождения прославленного вратаря Льва Яшина должен стать памятной датой для всех российских граждан. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что, отдавая дань памяти, благодарности и огромного уважения прошлому, предлагаемый законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры.

"Лев Яшин был единственный из отечественных вратарей, удостоенный "Золотого мяча"; футболист, который первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль", – заявил парламентарий.





По словам Белика, благодаря чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран мира посмотрели, что такое Россия. "Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальные люди, что здесь нормальная цивилизованная страна, что здесь прекрасная инфраструктура", – добавил он.

Не обошел вниманием Белик и влияние мундиаля на детей и подростков, которых, по его мнению, мировое первенство оторвало от экранов смартфонов и компьютеров.