"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье

"Единая Россия" собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Масштабное наводнение разрушило мосты и дороги, люди оказались отрезанными от большой земли.

По всей стране начат сбор гуманитарной помощи, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, коллектив ЦИК "Единой России" принял решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье.

"Люди нуждаются прежде всего в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия и фонд социальной поддержки "Рука помощи" объявили сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сказал Турчак.

Региональное отделение "Единой России" открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов для пострадавших. Как отметил секретарь отделения Сергей Михайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.





В минувшее воскресение, 8 июля, в Забайкальском крае прошли сильные дожди с грозами, которые вызвали паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов нет воды и электроэнергии.

На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Государство выделило 53 миллиона рублей на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий наводнения.