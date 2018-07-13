"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
По всей стране начат сбор гуманитарной помощи, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, коллектив ЦИК "Единой России" принял решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье.
"Люди нуждаются прежде всего в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия и фонд социальной поддержки "Рука помощи" объявили сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сказал Турчак.
Региональное отделение "Единой России" открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов для пострадавших. Как отметил секретарь отделения Сергей Михайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.
В минувшее воскресение, 8 июля, в Забайкальском крае прошли сильные дожди с грозами, которые вызвали паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов нет воды и электроэнергии.
На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Государство выделило 53 миллиона рублей на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий наводнения.
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