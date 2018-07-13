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Регионы

"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье

Кадр youtube.com
"Единая Россия" собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Масштабное наводнение разрушило мосты и дороги, люди оказались отрезанными от большой земли.
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По всей стране начат сбор гуманитарной помощи, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, коллектив ЦИК "Единой России" принял решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье.

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"Люди нуждаются прежде всего в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия и фонд социальной поддержки "Рука помощи" объявили сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сказал Турчак.

Региональное отделение "Единой России" открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов для пострадавших. Как отметил секретарь отделения Сергей Михайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

В минувшее воскресение, 8 июля, в Забайкальском крае прошли сильные дожди с грозами, которые вызвали паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов нет воды и электроэнергии.

На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Государство выделило 53 миллиона рублей на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий наводнения.

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Автор: Александр Комаров13 июля 2018, 12:33

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