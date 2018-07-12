"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт
Законодатель отметил, что после внесения субъектами Федерации соответствующих изменений в местные законы региональные координаторы партийного проекта проведут информационную кампанию, чтобы семьи, в которых есть и пенсионеры старше 70 лет, и инвалиды, имеющие право на льготы по ЖКУ, смогли подать заявление о компенсации за капремонт.
С января следующего года предлагается расширить перечень собственников жилья, достигших возраста 70 или 80 лет, которые вправе получать от субъектов Федерации компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Дополнительно нормативно-правовой акт распространяется на около 200 тысяч человек, которые имеют право на получение субсидии на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Исполнение документа потребует порядка 300 миллионов рублей ежегодно, которые будут покрываться за счет государственного бюджета.
С января 2016 года по инициативе "Единой России" было определено, что региональные законы могут устанавливать компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно выделяется порядка четырех миллиардов рублей.
Партийный проект единороссов "Школа грамотного потребителя" направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Координирует проект депутат Александр Сидякин, возглавляет его общественный совет председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
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