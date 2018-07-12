"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт

Партийный проект "Единой России" "Школа грамотного потребителя" займется разъяснительной работой среди семей, где есть инвалиды и пожилые люди старше 70 лет. По словам координатора партпроекта, первого зампреда думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, партийцы объяснят, как правильно подать заявление на получение региональных компенсаций на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении.

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