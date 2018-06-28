Бородач в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ-2018
Все началось с того, что болельщик в кокошнике подошел к одетому в костюм динозавра человеку и ударил его. Тот подыграл обидчику, попытавшись его поглотить, но потом побежал за ним. После этого стюарды увели динозавра с трибун – из-за запрета на ношение костюмов, скрывающих лицо.
Напомним, что игра завершилась со счетом 2:2. Швейцария вместе с Бразилией продолжит участие в чемпионате мира – обе команды завоевали путевки в 1/8 финала.
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