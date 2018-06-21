Китайские болельщики перепутали Вологду и Волгоград

Футбольные фанаты из Китая, прибывшие на чемпионат мира в Россию, запутались в названиях российских городов, передает портал novostivolgograda.ru. Сотрудники вокзала обратили внимание на иностранца, который не мог найти на табло свой поезд. Разгадка оказалась проста – мужчина приобрел билет из Вологды, а не Волгограда. Через два часа ему смогли отыскать свободное место и отправили в дорогу поездом. Позже с аналогичной проблемой столкнулись еще две болельщицы из Китая.