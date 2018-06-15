Иран неожиданно обыграл Марокко на ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана. Персам удалось обыграть соперников только благодаря автоголу под занавес второго тайма.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Иран занял первое место в группе B. Расклад сил может измениться после встречи Португалии и Испании, которая пройдет в Сочи вечером 15 августа.