Иран неожиданно обыграл Марокко на ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана. Персам удалось обыграть соперников только благодаря автоголу под занавес второго тайма.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Иран занял первое место в группе B. Расклад сил может измениться после встречи Португалии и Испании, которая пройдет в Сочи вечером 15 августа.
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