Названа главная задача сборной России на матче с саудитами

Министр спорта России Павел Колобков назвал главную задачу, которая стояла перед футболистами российской сборной на встрече с командой Саудовской Аравии. Он отметил, что все ждали от первого матча настоящего праздника, и "футболисты сделали это", передает портал newizv.ru.
Отметим, встреча сборной России с командой из Саудовской Аравии на открытии чемпионата мира закончилась со счетом 5:0 в пользу российских футболистов. Лучшим игроком матча был признан Денис Чернышев.
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