Денис Черышев увеличил отрыв сборной России от команды Саудовской Аравии

Второй гол сборной России по футболу в матче с командой Саудовской Аравии оформил Денис Черышев. Комбинацию он разыгрывал вместе с Александром Головиным и Романом Зобниным.
ГООООООООООООООООООЛЛЛЛ!!— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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