Завершился чемпионат России по футболу

В России подводят итоги национального чемпионата по футболу. Триумфатором премьер-лиги стал московский "Локомотив", игроки которого заранее обеспечили себе золото: команда по итогам соревнований набрала 60 очков.

Интрига в борьбе за второе и третье места сохранялась до последнего тура. "Спартак" уступил "Динамо" и получил бронзу, пропустив вперед столичный ЦСКА.

Четвертое, пятое и шестое места заняли "Краснодар", "Зенит" и "Уфа" соответственно. Команды, которые вошли в шестерку лучших, в следующем сезона примут участие в еврокубках.