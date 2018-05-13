Завершился чемпионат России по футболу

В России подводят итоги национального чемпионата по футболу. Триумфатором премьер-лиги стал московский "Локомотив", игроки которого заранее обеспечили себе золото: команда по итогам соревнований набрала 60 очков.
Интрига в борьбе за второе и третье места сохранялась до последнего тура. "Спартак" уступил "Динамо" и получил бронзу, пропустив вперед столичный ЦСКА.
Четвертое, пятое и шестое места заняли "Краснодар", "Зенит" и "Уфа" соответственно. Команды, которые вошли в шестерку лучших, в следующем сезона примут участие в еврокубках.
Певец не надеется на продолжение сотрудничества
В Лиссабоне завершился 63-й конкурс песни
Ведущая удивила высказыванием о Боге
Нежный поцелуй взбудоражил пользователей