Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане

Зимние Олимпийские игры в Корее завершены. Несмотря на все трудности и давление со стороны общественности, россияне не ударили в грязь лицом, а наоборот – заставили гордиться собой. Медалисты приняли заслуженные подарки от государства, а Международный олимпийский комитет восстановил Россию в правах и вернул олимпийской сборной доброе имя.

Призвание на всю жизнь

Представлять страну на Олимпиаде – почетно. Принести родине медаль – профессия и призвание на всю жизнь. Независимо от того, какой путь выберет для себя спортсмен, станет тренером или уйдет в бизнес, участие в Олимпийских играх уже обеспечивает атлету определенный достаток, который подкрепляется материально. В каждой стране существует своя система поощрений. Наше правительство, к слову, поручило Министерству спорта выплатить спортсменам из сборной специальные премии в виде четырех миллионов рублей за золото, по 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу. Если атлет завоевал сразу несколько медалей, премии суммируются, сообщает журнал "Телепрограмма".

Самое большое число трофеев из Кореи привез лыжник Александр Большунов: в совокупности за три серебряные и одну бронзовую медали он получит 9,2 миллиона рублей. Его напарнику Денису Спицову за два серебра и одну бронзу выделят 6,7 миллиона. Блистательная фигуристка Алина Загитова за золотую и серебряную награды заслужила 6,5 миллиона, а ее коллега Женя Медведева за два серебра – пять миллионов. Лыжник Андрей Ларьков получит 4,2 миллиона рублей за серебряную и бронзовую медали, а Юлия Белорукова – 3,4 миллиона за две бронзы.

Благодарность регионов

Своих героев не забывают и на родном пепелище. Региональный бюджет также позволяет поощрить олимпийцев премиальными выплатами. Так, завоевавший в лыжной акробатике бронзу Илья Буров из Московской области получит полмиллиона рублей. Внушительные суммы получат лыжники Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, а также фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов из Татарстана — им выплатят премии федерального уровня. Также расщедрился и Санкт-Петербург: хоккеист Иван Телегин заработал для семьи дополнительно пять миллионов рублей за одну забитую шайбу. Аналогичные суммы выделят каждому из участников питерского клуба СКА. По 600 тысяч рублей получат пять хоккеисток из Петербурга за то, что завоевали для сборной четвертое место.

Не оставит без вознаграждения своих уроженцев и Тюмень: лыжники Денис Спицов и Александр Большунов хоть и не взяли золото, но за остальные трофеи приняли от губернатора Тюменской области по пять миллионов рублей и квартире. Красноярский край поощрит скелетониста Никиту Трегубова двумя миллионами рублей за серебряную награду, а Семена Елистратова ждет полмиллиона от властей Башкирии за бронзу. Также за бронзовую медаль получат по 300 тысяч рублей конькобежка Наталья Воронина и лыжница Анастасия Седова из Нижегородской области.

Белоснежные "немцы" в подарок

Помимо перечисленного, спортсмены получили дополнительные презенты от Фонда поддержки олимпийцев России. В этот раз атлетов ждали ключи от белоснежных кроссоверов BMW. Подарки победителям вручил председатель правительства Дмитрий Медведев. "Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза – "Быть быстрее". Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения", – сказал премьер. Кроме того, президент России Владимир Путин наградил 46 олимпийцев орденами Дружбы и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством".



