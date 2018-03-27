Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
Алина могла откатать свою программу на ЧМ-2018 в Италии чисто. Ее уровень продемонстрировали показательные выступления, но все же пик формы был уже позади.
"На ЧМ Алина приехала несколько размазанной – все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления", – заявила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.
Наставница российской звезды уверена, что сейчас главное для Загитовой – сохранить правильную мотивацию. А для этого надо сохранить спортивную злость, считает тренер.
В целом выступлениями подопечных в прошедшем сезоне Тутберидзе довольна. По ее словам, группа показала высокие результаты. "И юниоры, и взрослые, мальчики и девочки – все себя проявили. Это был сложный год, сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно", - приводит слова Тутберидзе RT.
Алину Загитову и Евгению Медведеву Этери Тутберидзе называет своими дочками. "Алина и Женя – две дочки, обеим желаешь здоровья и лучшего", – сказала наставница.
Напомним, в группе у Тутберидзе занимаются три звезды фигурного катания. Это олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная вице-чемпионка Игр Евгения Медведева и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Алина Загитова оказалась пятой на чемпионате мира в Милане: она три раза упала во время проката произвольной программы. Как писали Dni.Ru, золото международного первенства ушло канадке Кэйтлин Осмонд. Второе место заняла японка Вакаба Хигути, бронза досталась ее соотечественнице Сатоко Мияхаре.
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