Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Заведующий лаборатории Института медико-биологических проблем Вадим Гущин рассказал о состоянии здоровья 15-летней фигуристки Алина Загитовой. Специалист считает, что ей требуется помощь.



Провал на чемпионате мира спровоцировал жуткую психологическую травму. Это стало настоящим ударом для юной спортсменки, от которого она может и не оправиться.

Гущин считает, что Загитову и Медведеву вообще не стоило посылать на международное первенство. "Перед чемпионатом мира все обсуждали ее, и никто не озаботился тем, насколько тяжело Алине. Насколько ей больно, насколько ей неприятно слышать, что она неоднозначно выиграла", – сокрушается эксперт.

По его словам, в данном случае сыграла главную роль жажда медалей. "А ребенок не может сам сделать выбор, сказать стоп, ощутить, что где-то близок к пределу. Нужна была психологическая диагностика, может быть, обследование перед всем этим. Видимо, этого и не хватило", – заключил он.

"В результате мы имеем то, что имеем – ребенка с психологической травмой", – добавил специалист.

Что теперь будет с Загитовой, остается только гадать. Не все спортсмены находят в себе силы справиться с психологическими травмами, ведь некоторые душевные проблемы и вовсе почти не поддаются лечению.

Гущин заявил, что юная фигуристка нуждается в психологической помощи. При этом важна поддержка каждого неравнодушного человека: судя по всему, роль сыграют даже комментарии в Сети. "Мы должны поддержать Алину, сказать, что ты молодец, что мы тебя любим. Главный турнир ты выиграла, а это – ерунда, не имеет никакого значения", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира в Милане. Как писали Dni.Ru, она была второй после короткой программы, но трижды упала во время проката произвольной и выбыла из борьбы за медали.