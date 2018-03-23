Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека

Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасаться бегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, как проигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.

Медведев к концу матча был на взводе, поскольку ему не нравилось поведение Циципаса во время игры. Даниил дал волю эмоциям после финального рукопожатия: грек добавил к своим грехам грубость в адрес русских.

"У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет на пять минут по ходу (третьего решающего сета. – Прим. ред.), потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься! Думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!" - потребовал Медведев.

Циципас на россиянина упорно не смотрел. Он быстро собрал сумку и покинул стадион, пользуясь тем, что Медведева удерживал арбитр. Тогда россиянин попытался объяснить свою позицию рефери.

"Это он начал. Он сказал "****** русский". Думаете, это нормально? Я ответил ему, потому что он не знает, как бороться. Он маленький ребенок, который не умеет драться. Если он что-то говорит, хочет поругаться, пусть хоть посмотрит на меня", – сказал Медведев. Арбитр ему только поддакивал, передает "Р-Спорт".

Даниил Медведев 22 марта победил греческого теннисиста в первом раунде турнира "Мастерс" в Майами в трех партиях – 2:6, 6:4, 6:2. Следующим его соперником будет четвертая ракетка турнира, представитель Германии Александр Зверев.