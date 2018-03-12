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Как Москва готовится к чемпионату мира по футболу

Фото: stroi.mos.ru
До старта мундиаля-2018 остается менее 100 дней. Чемпионат начнется 14 июня и продлится до середины июля. Игры примут 11 городов, в том числе Москва. Столица станет главной площадкой первенства: состязания команд пройдут на двух городских стадионах – "Лужники" и "Открытие Арена". О том, что сделано в Москве в рамках подготовки к чемпионату, – в материале Dni.Ru.

Продолжение: Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года
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Обновленные "Лужники"

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"Лужники" стали лучшей спортивной ареной в мире

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Центром спортивной жизни столицы в дни чемпионата мира станет комплекс "Лужники". К мировому первенству главная арена Москвы прошла масштабную реконструкцию, которая превратила стадион в суперсовременную спортивную площадку, отвечающую всем мировым стандартам.

Обновленные "Лужники" вмещают 81 тысячу болельщиков – это на три тысячи больше, чем до реконструкции. Для удобства зрителей оборудованы 16 основных выходов, благодаря которым они могут полностью покинуть стадион всего лишь за 15 минут. В дни мирового первенства арена примет семь матчей: три матча группового этапа, 1/8 финала и полуфинал, а также две главных баталии чемпионата – игру-открытие и финальный поединок.

Главные изменения произошли внутри арены. Московские строители и инженеры обеспечили ее совершенно новой, ультрасовременной начинкой. Трибуны удалось максимально приблизить к футбольному полю, увеличить градус их наклона. И если раньше около 10% мест находилось в так называемой слепой зоне, откуда вид на поле был крайне плохим, то теперь любители футбола могут наслаждаться игрой любимых команд из любой точки зрительских трибун. В случае дождя и других осадков болельщиков защитит огромный козырек, который на реконструированной арене нарастили на 11 метров.

Гордость "Лужников" – поле, напоминающее слоеный пирог из инженерных коммуникаций. Под травой находятся новейшие дренажные системы, а также механизмы, обеспечивающие полив и подогрев травяного покрова. На его посев ушло 400 килограммов семян. После того как высота травы достигла трех сантиметров, газон был прошит специальной синтетической нитью, которая служит поддержкой для корневой системы газона.

Фото: stroi.mos.ru

Строители бережно и профессионально подошли к внешнему виду арены. При реконструкции стадиона было принято принципиальное решение сохранить исторический фасад здания. При этом в Международной федерации футбола (FIFA) арену предлагали снести, построив на ее месте новый стадион.

Во время работ исторические стены стадиона, воздвигнутые еще в 1955 году, были очищены и отреставрированы, внешняя цветовая гамма осталась без изменений. Кроме того, фасад получил полупрозрачные панно, где изображены соревнования в различных видах спорта.

"Это один из лучших стадионов мира", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин назвал "Лужники" настоящим шедевром. "Появление такого высокотехнологичного объекта позволит проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж России, повысить интерес населения к спорту", – подчеркнул он.

Территория спорткомплекса

Меняется к лучшему и Лужнецкая набережная. Перед гостями чемпионата мира она предстанет обновленной, с расширенной за счет автомобильных полос пешеходной частью. Болельщики смогут взять напрокат велосипеды, ролики и спортивный инвентарь. К их услугам будут камеры хранения и даже душевые кабины. Обновленная Лужнецкая набережная стала одной из главных "фишек" всего спорткомплекса "Лужники".

Фото: stroi.mos.ru

Кроме главной спортивной арены, на территории спорткомплекса возводится ряд других объектов. Это и Центр художественной гимнастики, и площадка для картинга. Здесь же – беговые дорожки, центр тенниса и многие другие объекты спортивной инфраструктуры. Словом, футбольным болельщикам будет чем заняться, помимо наблюдения за игрой любимых команд.

Для удобства посетителей "Лужников", а также всех, кто желает насладиться живописными видами столицы, с Воробьевых гор до территории спорткомплекса появится канатная дорога длиной 737 метров. Она будет рассчитана на 1600 человек в час.


Другие столичные арены

Матчи мирового первенства в Москве по футболу примут не только "Лужники". Некоторые игры пройдут на стадионе "Открытие Арена", который вмещает более 45 тысяч человек. Он уже принимал прошлым летом матчи Кубка конфедераций – своеобразной репетиции мундиаля. В рамках мирового первенства на стадионе пройдут четыре матча группового этапа, а также состязание 1/8 финала.

Фото: stroi.mos.ru

Во время чемпионата будут действовать 36 тренировочных площадок. Одна из них – домашний стадион ЦСКА, или "ВЭБ Арена". Стадион был открыт в 2016 году, он способен принимать около 30 тысяч зрителей. В составе спорткомплекса функционируют гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин и медицинский центр. Для тех, кто пользуется личным автотранспортом, предусмотрена парковка на 1400 машино-мест.

Фото: stroi.mos.ru

Комфортный транспорт

Московская транспортная система полностью готова к предстоящему мундиалю. Для удобства гостей чемпионата мира и обеспечения безопасности в столице установят дополнительные камеры и светофоры, а также изменят организацию движения. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не прогнозирует в дни первенства серьезных затруднений в городе.

В мэрии учли все замечания прошлогоднего Кубка конфедераций. Тогда столичный транспортный комплекс работал исправно и без перебоев, было совершено более 320 тысяч бесплатных поездок. Наибольшей популярностью пользовался метрополитен – подземку для передвижения по городу выбрали более 215 тысяч человек. Московское центральное кольцо – 21 тысяча. Наземный транспорт перевез более 50 тысяч. От станций метро "Аэропорт" и "Сокол" до стадиона "Спартак" ходили бесплатные шаттлы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov

В преддверии чемпионата мира правительство приняло постановление, разрешающее проезд по выделенным полосам для общественного транспорта официальным делегациям FIFA и организаторам футбольного первенства. То же касается и организованного перемещения самих игроков, а также журналистов.

Как и во время Кубка конфедераций, обладатели "паспорта болельщика" смогут бесплатно пользоваться любым общественным транспортом столицы, в том числе курсирующими между Москвой и областью электричками.

Новые станции

С приближением чемпионата продолжает расти столичный метрополитен. В конце февраля в подземке был открыт первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ). Участок длиной 10,5 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Фото: stroi.mos.ru

Открытие большого метрокольца даст новые варианты маршрутов гостям мундиаля. При этом одна из станций новой линии – "ЦСКА" – располагается в непосредственной близости от одноименного стадиона, который, как уже было сказано, является одной из тренировочных площадок первенства.

А рядом с главной ареной чемпионата – спорткомплексом "Лужники" – располагается открытая в сентябре 2016 года одноименная станция Московского центрального кольца. С нее удобно пересаживаться на станцию метро "Спортивная" Сокольнической линии. Таким образом, у гостей чемпионата благодаря новым линиям и станциям появится гораздо больше возможностей, чтобы планировать свой маршрут и делать его удобнее.

Фото: wikipedia.org

Отели

Принять гостей мундиаля готовы 1323 московских отеля. Департамент спорта и туризма при этом тщательно следит, чтобы цены в гостиницах не превышали допустимых значений. "Число отелей, завышающих цены за номер на период проведения чемпионата мира, на прошлой неделе было 12, но с ними была проведена работа, и сейчас подобных проблем нет", – заявил глава ведомства Николай Гуляев.

По его словам, ажиотаж среди болельщиков большой: на дни чемпионата забронировано уже 86% номеров. И это за несколько месяцев до старта первенства.

Автор: Иван Поляков12 марта 2018, 11:54

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