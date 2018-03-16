Украинских спортсменов наказали за поддержку России

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, почему лишил субсидий украинских спортсменов. Сборная Украины хотела принять участие в соревнованиях на территории России.

"Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Это соревнования в России не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными", – цитирует Жданова xsport.ua.



В свою очередь он отметил, что федерации – это автономные общественные организации, которые, согласно декларации, могут принимать решения самостоятельно. При этом с теми, кто решит поехать на соревнования, будут проводиться беседы, в ходе которых спортсменов будут отговаривать от участия в мероприятиях.

Ранее ведомство издало приказ о запрете участия сборных Незалежной в спортивных мероприятиях на территории нашей страны. В нем чиновники ссылаются на Закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию официально признали страной-агрессором.





"Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджета на то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет того государства, которое воюет против моей страны, которое убивает наших граждан", – добавил министр.

В 2019 году в России должны пройти зимняя Универсиада, которую примет Красноярск, и чемпионат мира по боксу в Сочи. На последнем будут разыграны лицензии на Олимпийские игры – 2020 в Токио. Жданов заявил, что на Универсиаду от Украины точно никто не поедет.