Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Нардеп Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады, заявил Юрий Луценко. Украинский генпрокурор оперативно отреагировал на заявление Савченко о том, что снайперов на Майдан привезли люди, сегодня заседающие в парламенте.
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Надежда Савченко на сей раз была не голословна в своих обвинениях. Нардеп заявила, что видела, как нынешний спикер Рады Андрей Парубий привез снайперов на Майдан.

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Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

"Я видела, как приехал синий микроавтобус, и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", – заявила Савченко.

Нардеп подчеркнула, что обвинения касаются и нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Он во время Майдана в 2014 году призывал с трибуны людей идти в наступление. И обещал толпе, что "будет оружие".

Луценко уже не первый день нагнетает напряжение вокруг фигуры Савченко. Генпрокурор сразу же выступил с заявлением о том, что нардеп планировала теракт в стенах Верховной рады. По словам Луценко, он намерен внести представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте Савченко.

Напомним, что в России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании, после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. 

В начале этой недели стало известно, что скандальный депутат покинула территорию Незалежной после получения вызова на допрос от Службы безопасности Украины (СБУ). Надежда Савченко должна была дать показания по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Организация подозревается в планировании террористических атак в Киеве. В Раде поспешили заявить, что нардеп сбежала в Россию, однако позже ее нашли в Страсбурге.

А 15 марта, по последним данным, Савченко явилась на допрос в СБУ. И успела заявить журналистам, что Россия не имеет никакого отношения ни к событиям "оранжевой революции" 2004 года, ни к убийствам на Майдане. По ее словам, все эти события были срежиссированы на Западе. Аналитики предполагают, что Савченко могут обвинить в подготовке государственного переворота, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев15 марта 2018, 14:36
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